Chiesi a Verdone la pillola che mi aveva consigliato contro l’ansia prima di un volo aereo non mi fece finire la frase… La bellezza? Mi ha dato ma anche tolto tanto | parla Isabella Ferrari

Isabella Ferrari ha raccontato di aver chiesto a Verdone una pillola contro l’ansia prima di un volo, ma lui non le ha lasciato finire la frase. Ha anche parlato della sua esperienza con la bellezza, affermando che le ha dato molto, ma anche tolto altre cose. In un’altra intervista, ha commentato che i film che incassano sono importanti, ma il denaro pubblico dovrebbe essere destinato principalmente a chi lavora e fatica a trovare pubblico.

“ Ben vengano i film che incassano, ma credo che il denaro pubblico debba andare prima di tutto a chi sperimenta, a quelli che faticano a trovare pubblico. Un paese che non investe nella propria identità cinematografica è un paese che rinuncia a raccontarsi la mondo”: così Isabella Ferrari al Corriere della Sera, a proposito dei mancati finanziamenti pubblici per il documentario su Giulio Regeni. E ancora: “ Merita rispetto la famiglia Regeni. Quanto è stata dignitosa quella famiglia nel suo dolore. Penso a quanto sia ingiusto non poter approfondire la sua storia. La storia di un giovane ricercatore italiano morto ingiustamente”. Ferrari sarà al festival di Cannes con “ Roma Elastica “, una coproduzione italo-francese diretta dal regista Bertrand Mandico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Chiesi a Verdone la pillola che mi aveva consigliato contro l’ansia prima di un volo aereo, non mi fece finire la frase… La bellezza? Mi ha dato ma anche tolto tanto”: parla Isabella Ferrari Leggi anche: Vincenzo Ferrera, l’intervista al Beppe di Mare Fuori: “La recitazione mi ha dato tutto, ma mi ha anche tolto” Schwazer: "Qualcuno mi fermò anni fa, ma non mi ha tolto la voglia di marciare. Spero che i miei figli..."La testa avanti, il passo lungo, lo sguardo che non smette di cercare il traguardo. Si parla di: Isabella Ferrari: La bellezza mi ha dato ma mi ha anche tolto tanto. Con Verdone parlavamo solo di medicinali. Chiesi a Verdone la pillola che mi aveva consigliato contro l’ansia prima di un volo aereo, non mi fece finire la frase… La bellezza? Mi ha dato ma anche tolto tanto ...L'attrice si racconta al Corriere: La bellezza mi ha dato ma anche tolto tanto. E rivela un aneddoto con Carlo Verdone ... ilfattoquotidiano.it Isabella Ferrari: «La bellezza mi ha dato ma mi ha anche tolto tanto. Con Verdone parlavamo solo di medicinali»L'attrice sarà a Cannes con «Roma Elastica», una coproduzione italo-francese diretta dal regista Bertrand Mandico: «Mi aveva scritto una lettera» ... corriere.it