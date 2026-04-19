Max Allegri ha commentato la vittoria del suo team contro il Verona, sottolineando che la squadra ha ottenuto il risultato grazie a un gol di Rabiot. Durante l’intervista trasmessa da Dazn, l’allenatore ha anche parlato di Leao, affermando di averne avuto bisogno di un altro, senza entrare in dettagli ulteriori. Tra i vari argomenti, Allegri ha fatto anche riferimento alla situazione tra il Milan e l’Italia, senza approfondimenti.

2026-04-19 17:48:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: Max Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria di misura in casa del Verona decisa dalla firma di Rabiot. Il tecnico del Milan ha dichiarato: “ La partita di oggi era complicata, venivamo da due sconfitte. Quando arrivi a sei dalla fine i punti diventano importanti, c’è pressione. Queste sono sempre partite complicate. Bisogna fare meglio tecnicamente ma in questo momento bisogna andare al sodo e portare a casa il risultato, cioè l’obiettivo Champions. Gli attaccanti? Nel secondo tempo potevamo attaccare la profondità, ma in fase di non possesso c’è stata partecipazione da parte di tutti.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Allegri sicuro: “Leao? Mi serviva altro”. Poi tra Milan e Italia: “Non mi ha…”

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A decidere la gara è Adrien Rabiot al 41' su assist di Leao. Una vittoria che permette ai rossoneri di agganciare la formazione di Antonio Conte in classifica, a quota 66 punti #Tuttosport #VeronaMilan #SerieA x.com

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