Reti elettriche e biodiversità | nidi per api sulle infrastrutture

In Italia, i tralicci elettrici saranno trasformati in rifugi per api e farfalle, con l’obiettivo di favorire la biodiversità. Sono stati individuati i primi 88 ettari di corridoi ecologici, previsti in diverse regioni del Paese. Questi interventi mirano a integrare le infrastrutture con habitat naturali, creando spazi di rifugio per specie impollinatrici. Il progetto coinvolge enti pubblici e privati e si concentra sulla riqualificazione di aree lungo le reti di distribuzione elettrica.

Come possono i tralicci elettrici diventare rifugi per api e farfalle?. Quali regioni italiane ospiteranno i primi 88 ettari di corridoi ecologici?. Perché la gestione della biodiversità diventerà un requisito operativo per Terna?. Come influenzerà il successo di questo progetto le future infrastrutture italiane?.? In Breve Intervento su 32 siti in 10 regioni su circa 88 ettari totali. Prime attività di restauro ambientale in Piemonte, Lazio e Sicilia. Progetto coordinato da WWF Italia con supporto di Fondazione CARIPLO. Pasqualino Monti guida l'integrazione tra asset tecnici e capitale naturale. Terna avvia il progetto LIFE PolliNetwork con nidi artificiali sulle infrastrutture elettriche per proteggere la biodiversità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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