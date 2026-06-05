Nidi artificiali per impollinatori sulle strutture elettriche Terna
Sono stati installati nidi artificiali per impollinatori nelle aree verdi delle stazioni elettriche di Terna. Questa iniziativa mira a favorire la presenza di insetti impollinatori nelle zone di rete elettrica. I nidi sono stati collocati su strutture già esistenti nelle aree verdi delle stazioni. L'installazione fa parte di un progetto volto a sostenere le specie impollinatrici e la biodiversità locale. Non sono stati comunicati dettagli sui numeri di nidi o sulle aree specifiche di intervento.
Nidi artificiali per gli insetti impollinatori installati nelle aree verdi delle stazioni elettriche di Terna. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, rafforza il proprio impegno per la tutela della biodiversità partecipando al progetto LIFE PolliNetwork, coordinato da WWF Italia e cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma LIFE Natura & Biodiversità, con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e della Fondazione CARIPLO. Il declino degli insetti impollinatori rappresenta una minaccia concreta per la biodiversità, la resilienza degli ecosistemi e la sicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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