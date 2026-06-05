nidi artificiali per impollinatori sulle strutture elettriche terna

Notizia in breve

Sono stati installati nidi artificiali per impollinatori nelle aree verdi delle stazioni elettriche di Terna. Questa iniziativa mira a favorire la presenza di insetti impollinatori nelle zone di rete elettrica. I nidi sono stati collocati su strutture già esistenti nelle aree verdi delle stazioni. L'installazione fa parte di un progetto volto a sostenere le specie impollinatrici e la biodiversità locale. Non sono stati comunicati dettagli sui numeri di nidi o sulle aree specifiche di intervento.