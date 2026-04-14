MOLISE | 1 MILIONE PER LE API incentivi per salvare la biodiversità

Da ameve.eu 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fondo di un milione di euro sarà destinato alle aziende apistiche del Molise, con l’obiettivo di sostenere iniziative volte alla tutela della biodiversità. Gli incentivi mirano a favorire pratiche sostenibili e a preservare le specie di api presenti nella regione. La misura riguarda specificamente le imprese operanti nel settore apistico e si inserisce in un piano volto a proteggere l’ambiente locale.

Un fondo da un milione di euro sosterrà le aziende apistiche del territorio molisano attraverso nuovi incentivi per la tutela della biodiversità. L’annuncio è arrivato dall’assessore Micone, impegnato nel rafforzamento delle aree naturali e della flora spontanea della regione tramite premi diretti ai produttori. Dettagli tecnici del bando e sostegno agli alveari. La strategia regionale punta a proteggere gli insetti essenziali per l’agricoltura estensiva e il mantenimento degli ecosistemi locali. Il piano prevede l’erogazione di un premio forfettario annuale che si protrae per tre anni; la cifra viene calcolata in base alla quantità di alveari coinvolti, con un contributo fissato a 45 euro per ogni singolo nido.🔗 Leggi su Ameve.eu

molise 1 milione per le api incentivi per salvare la biodiversit224
© Ameve.eu - MOLISE: 1 MILIONE PER LE API, incentivi per salvare la biodiversità

Sicilia, 1,3 milioni per salvare le api: arrivano i nuovi fondiIl Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Siciliana ha ufficializzato le graduatorie definitive per la campagna apistica 2025-2026, destinando...

Un progetto per salvare api e farfalle: in arrivo le nuove ‘buzz lines’Imola, 10 aprile 2026 – Il Circondario imolese strizza l’occhio al progetto ‘Buzz life’ per creare habitat urbani più verdi e sicuri per api,...

Esplora notizie e video correlati all’argomento.