MOLISE | 1 MILIONE PER LE API incentivi per salvare la biodiversità

Un fondo di un milione di euro sarà destinato alle aziende apistiche del Molise, con l’obiettivo di sostenere iniziative volte alla tutela della biodiversità. Gli incentivi mirano a favorire pratiche sostenibili e a preservare le specie di api presenti nella regione. La misura riguarda specificamente le imprese operanti nel settore apistico e si inserisce in un piano volto a proteggere l’ambiente locale.

Un fondo da un milione di euro sosterrà le aziende apistiche del territorio molisano attraverso nuovi incentivi per la tutela della biodiversità. L’annuncio è arrivato dall’assessore Micone, impegnato nel rafforzamento delle aree naturali e della flora spontanea della regione tramite premi diretti ai produttori. Dettagli tecnici del bando e sostegno agli alveari. La strategia regionale punta a proteggere gli insetti essenziali per l’agricoltura estensiva e il mantenimento degli ecosistemi locali. Il piano prevede l’erogazione di un premio forfettario annuale che si protrae per tre anni; la cifra viene calcolata in base alla quantità di alveari coinvolti, con un contributo fissato a 45 euro per ogni singolo nido.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MOLISE: 1 MILIONE PER LE API, incentivi per salvare la biodiversità Sicilia, 1,3 milioni per salvare le api: arrivano i nuovi fondiIl Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Siciliana ha ufficializzato le graduatorie definitive per la campagna apistica 2025-2026, destinando... Un progetto per salvare api e farfalle: in arrivo le nuove ‘buzz lines’Imola, 10 aprile 2026 – Il Circondario imolese strizza l’occhio al progetto ‘Buzz life’ per creare habitat urbani più verdi e sicuri per api,...