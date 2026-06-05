L’ex teatro “Risorti” è stato riqualificato e riaperto dopo anni di chiusura. L’edificio storico, simbolo di rigenerazione urbana, torna a disposizione della comunità. L’intervento ha portato al recupero strutturale e funzionale dell’immobile, che ora si rivolge alle nuove generazioni. Nessuna informazione su data di apertura o dettagli tecnici. La riqualificazione rappresenta un passo importante per il rilancio del quartiere e la valorizzazione del patrimonio locale.

Dopo anni di silenzio il Risorti torna ai montelupini. Non è solo il recupero di un edificio storico, ma il simbolo di una più ampia operazione di rigenerazione urbana che guarda al futuro senza dimenticare il passato. Dal 9 giugno l’ex teatro-cinema riaprirà le sue porte e diventerà uno spazio dedicato ai giovani, alla cultura e alla socialità, inserendosi nel più ampio progetto di rilancio del centro storico portato avanti dall’amministrazione comunale. Nato come teatro nell’Ottocento, trasformato poi in cinema, ha accompagnato la storia della comunità fino alla chiusura definitiva, culminata nel crollo di parte del tetto nel 2013. Negli anni Ottanta la crisi del settore cinematografico portò alla sua chiusura interrompendo una storia lunga oltre 150 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Restyling per l’ex teatro “Risorti“ . Sguardo alle nuove generazioni

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