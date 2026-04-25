Memoria collettiva | come si trasmette alle nuove generazioni

Il 25 aprile rappresenta una data fondamentale per la memoria storica, segnando la fine di un conflitto e l'inizio di una responsabilità collettiva. La trasmissione di ricordi e testimonianze alle nuove generazioni avviene attraverso diverse modalità, come la scuola, le commemorazioni pubbliche e le narrazioni familiari. Mantenere viva questa memoria richiede un impegno costante nel condividere eventi, fatti e valori legati a quel periodo storico.

Il passato rimane vivo soltanto quando c'è qualcuno disposto a narrarlo. Il 25 Aprile non celebra solo la fine di un conflitto, ma l'inizio di una responsabilità: non dimenticare Cosa significa averememoriadi qualcosa che non abbiamo vissuto in prima persona? È una domanda che torna alla mente ogni annoin occasione del 25 aprile, data cruciale per l’Italia,simbolo dellaLiberazione, ma che per molti adolescenti rischia di ridursi a un semplice giorno segnato sul calendario. La memoria collettivanon dovrebbe limitarsiagli eventi storici studiati sui libri di scuola. Essa rappresenta unpatrimonio più profondo: un insieme diracconti,immaginievaloridefiniti da una società per essere custoditi e tramandati nel tempo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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FOTOGRAMMI MANCANTI della MEMORIA. Come la mente INGANNA ciò che ricordiamo bloccando la COSCIENZA

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