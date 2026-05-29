Pandemonium Teatro | al via l’estate tra quartieri parchi e nuove generazioni

L’estate 2026 di Pandemonium Teatro si svolge in diversi quartieri, parchi e spazi naturali, portando spettacoli e iniziative culturali direttamente nelle strade e nelle aree pubbliche. La programmazione coinvolge le comunità locali e punta a favorire l’inclusione, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Gli eventi si susseguono in diversi luoghi della città, offrendo un calendario ricco di attività artistiche e di partecipazione popolare.

L’estate 2026 di Pandemonium Teatro si presenta come un grande progetto diffuso di cultura, incontro e partecipazione, capace di attraversare teatri, quartieri, parchi e spazi naturali con una proposta artistica che mette al centro la comunità, l’inclusione e la crescita delle giovani generazioni. Da giugno a settembre, il programma intreccia spettacoli per bambini e adulti, esperienze immersive di silent theatre, letture nei parchi e tre proposte intensive di “teatro da fare” dedicate a bambine, bambini, adolescenti e giovani fino ai 25 anni. Una stagione che nasce dalla convinzione, rafforzata anno dopo anno dai riscontri delle famiglie, dei partecipanti e dei territori coinvolti, che il teatro possa essere molto più di un intrattenimento: un luogo concreto di relazione, ascolto e costruzione di legami. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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