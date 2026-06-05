Restyling anche per la balena in programma pure un concerto di Luk3 | il parco acquatico riapre i battenti
Il parco acquatico Atlantica riapre sabato alle 9.30 con un restyling e un concerto di Luk3. La riapertura segna l'inizio di una nuova stagione, con l’obiettivo di rilanciare l’attività. È previsto anche un intervento di ristrutturazione sulla struttura della balena, simbolo del parco. La giornata di apertura include eventi musicali e attività per i visitatori, che potranno tornare a godere delle attrazioni.
Sabato alle 9.30 Atlantica riapre i battenti e inaugura una stagione che vuole essere quella del rilancio. Il parco acquatico di Cesenatico, esteso su 100mila metri quadrati e gestito da Around Sport attraverso la controllata Atlantica Cesenatico, si presenta completamente rinnovato e rimarrà. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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