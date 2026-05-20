Si scalda l' estate 2026 il parco acquatico riapre i battenti tra restyling | tra le novità una nuova spa

Da cesenatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’estate 2026 inizia con la riapertura del parco acquatico di Cesenatico, prevista per il 6 giugno. La struttura, di proprietà comunale e gestita da Around Sport con la controllata Atlantica Cesenatico, ha subito un restyling che include anche l’apertura di una nuova spa. Si tratta dell’unica attrazione del suo genere nella provincia di Forlì-Cesena. La riapertura segna l’avvio della nuova stagione, dopo i lavori di rinnovamento che hanno coinvolto il parco durante i mesi precedenti.

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Atlantica si prepara a inaugurare una nuova stagione all’insegna del rinnovamento. Il 6 giugno riapre il parco acquatico di Cesenatico, unico nella provincia di Forlì-Cesena, di proprietà del Comune e gestito da Around Sport attraverso la controllata Atlantica Cesenatico.La struttura, estesa su. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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