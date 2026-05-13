Parco della Floridiana | riapre l’ingresso monumentale di via Cimarosa dopo i lavori di restyling

Dal 15 maggio l’ingresso monumentale di via Cimarosa al Parco della Floridiana è stato riaperto. L’ingresso, che conduce al viale principale, era stato temporaneamente chiuso per lavori di messa in sicurezza del verde. I lavori di restyling hanno interessato l’area, che ora è di nuovo accessibile al pubblico. La riapertura riguarda l’ingresso storico situato in via Cimarosa, nel parco cittadino.

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Riapre l’ingresso di via Cimarosa al Parco della Floridiana: dal 15 maggio torna accessibile il viale principale dopo gli interventi di messa in sicurezza del verde. Il Parco della Floridiana si riappropria del suo accesso principale, restituendo ai cittadini e ai turisti la possibilità di varcare la soglia storica del polmone verde del Vomero. Dopo un periodo di chiusura necessario per importanti interventi di manutenzione straordinaria, il viale d’ingresso situato al civico 77 di via Cimarosa tornerà ufficialmente fruibile a partire da venerdì 15 maggio. La notizia segna un momento atteso per l’intero quartiere, che potrà nuovamente godere appieno di uno dei siti paesaggistici più amati di Napoli.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Parco della Floridiana: riapre l’ingresso monumentale di via Cimarosa dopo i lavori di restyling ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gallerie degli Uffizi: concluso il restauro strutturale dello Scalone Lorenese, riapre l’ingresso monumentaleDopo otto anni tornano visitabili antichi spazi fiorentini dipinti con tinte pastello. La nuova stagione del parco Marenzi: riapre dopo i lavori di ripristino del laghettoCon l’estate alle porte il Parco Marenzi, polmone verde della città di Bergamo riapre ai cittadini che sono in cerca di un luogo tranquillo dove... Si parla di: Mann e Palazzo Reale è record di visitatori: vince la cultura gratis. Napoli, riapre al Parco della Floridiana il viale d’ingresso di via CimarosaAl Parco della Floridiana di Napoli riapre il viale d’ingresso di via Cimarosa. Da venerdì 15 maggio sarà nuovamente possibile l'accesso dal viale principale dopo ... ilmattino.it Reapertura del acceso principal de la FloridianaEn el Parco della Floridiana de Nápoles reabre la avenida de entrada de via Cimarosa. A partir del viernes 15 de mayo será nuevamente posible el acceso desde la avenida principal tras ... ilmattino.it