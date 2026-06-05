La presidente del Consiglio non ha partecipato al vertice in Montenegro dedicato a pace e futuro. Un esponente politico ha definito l’assenza “imbarazzante”. La mancanza di rappresentanza al meeting, che coinvolge vari leader, è stata commentata con questa espressione. Non sono stati forniti motivi ufficiali per l’assenza. La discussione si è concentrata sulle questioni internazionali legate alla stabilità e alla pace nella regione.

“ L’assenza della Meloni al vertice? Io penso che sia imbarazzante che la presidente del Consiglio non sia andata a un vertice nel quale si parla di futuro, di pace”. Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva (Iv), Matteo Renzi, parlando a margine del convegno dei Giovani di Confindustria, in corso a Rapallo (Genova). “Un dibattito – ha proseguito Renzi – nel quale si parla, di conseguenza, di come cambia il prezzo dell’energia, di come cambiano le bollette. C’era un vertice, ci sono in questo momento 26 Paesi rappresentati in Montenegro e uno che non è rappresentato perché Meloni ha perso l’aereo a Reggio Calabria”. L’ex premier ha poi suggerito che la presidente del Consiglio “poteva prendere il suo” aereo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Renzi sull’assenza di Meloni al vertice in Montenegro: “Imbarazzante”

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Renzi sull'assenza di Meloni al vertice in Montenegro: Imbarazzante

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Sto pennivendolo ogni sabato permette di buttare secchiate di merda su #Renzi , in sua assenza, dal verme #Travaglio , che ricordo, sono anziano, diceva che tuo padre era colpevole x difendere i suoi amici magistrati deviati e corrotti. Vergogna. x.com

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