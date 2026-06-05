Oddio Meloni ha perso l’aereo | la sinistra in versione cabaret specula sull’assenza della premier in Montenegro
La premier è partita per il Montenegro, ma è rimasta a terra a causa di un imprevisto. La notizia ha suscitato reazioni tra i politici di opposizione, che hanno commentato con toni ironici e sarcastici. La scena si è trasformata in una serie di battute e scherzi, con alcuni che hanno paragonato l’assenza della leader a uno sketch comico. La discussione si è fatta subito spazio sui social e nei talk politici.
Più che navigati leader politici di opposizione sembrano comici dilettanti alla prese con il provino per il migliore cabarettista del giorno. Prima Matteo Renzi, poi Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Riccardo Magi, Piero De Luca: al comando stabilito tutti insieme a motteggiare la premier Meloni che ha dovuto rinunciare all’ultimo momento al vertice Ue-Balcani Occidentali in Montenegro. Tutti a stracciarsi le vesti per l’irrilevanza italiana nel panorama internazionale, a ironizzare sui ritardi aerei in un profluvio di battute da bar di provincia. Ma che cosa ha scatenato la corsa alla dichiarazione delle sinistre? La notizia è presto data. La premier si trova alla cerimonia celebrativa del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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