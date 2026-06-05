Oddio Meloni ha perso l’aereo | la sinistra in versione cabaret specula sull’assenza della premier in Montenegro

Notizia in breve

La premier è partita per il Montenegro, ma è rimasta a terra a causa di un imprevisto. La notizia ha suscitato reazioni tra i politici di opposizione, che hanno commentato con toni ironici e sarcastici. La scena si è trasformata in una serie di battute e scherzi, con alcuni che hanno paragonato l’assenza della leader a uno sketch comico. La discussione si è fatta subito spazio sui social e nei talk politici.