Presidente Regione Umbria Stefania Proietti a Galà Calcio Umbro 2026

Da danielebartocciblog.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Gran Galà del Calcio Umbro 2026 si terrà il 26 maggio ad Assisi. La manifestazione si svolgerà in una location dedicata e vedrà la partecipazione di diversi grandi nomi del calcio regionale. L’evento, che celebra la cultura del talento, è stato annunciato dalla presidente della regione. La serata si concentrerà su premi e riconoscimenti per i protagonisti locali del calcio.

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Gran Galà del Calcio Umbro 2026 ad Assisi il 26 maggio tra cultura del talento e grandi nomi: l’attesa finalmente sta per terinare. Ebbene sì, “Coltivare il talento che lo sport fa crescere” è il tema di una tavola rotonda appassionata e appassionante che aprirà il Gran Galà Calcio Umbro 2026 questo martedì, ore 17, ad Assisi. Ma andiamo per gradi e scopriamo tutti i dettagli sull’evento più importante del calcio umbro. Assisi che diviene a tutti gli effetti la capitale dello sport con ospiti di prestigio che si sono dati appuntamento martedì 26 maggio 2026 a La Locanda del Cardinale, in piazza del Vescovado 8, per iniziativa di Golden Marketing, con i giornalisti Massimo Boccucci e Antonio Palazzetti, e l’associazione Insieme. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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Presidente Stefania Proietti su manovra della Regione Umbria

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