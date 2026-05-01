Umbria Stefania Proietti sulla festa dei lavoratori | La nostra regione crescerà se sapremo investire nel lavoro buono e dignitoso

In occasione della festa dei lavoratori, un rappresentante regionale ha sottolineato come lo sviluppo della regione dipenda dall'investimento nel lavoro buono e dignitoso. Ha ricordato che il lavoro è un diritto costituzionale fondamentale, che sostiene la dignità dell’individuo e la coesione sociale. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito attuale sulla valorizzazione delle condizioni lavorative e sulla crescita economica del territorio.

"Il lavoro è un diritto costituzionale ed è alla base della dignità della persona e della coesione sociale. Nel Primo Maggio rinnoviamo un impegno preciso: rendere il lavoro sempre più sicuro, stabile e di qualità, contrastare ogni forma di precarietà e disuguaglianza, costruire condizioni reali.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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