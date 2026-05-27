Carabinieri il 212° anniversario | Reggio Calabria ospita la parata
Le esibizioni della banda si terranno al tramonto in una località di Reggio Calabria durante le celebrazioni del 212° anniversario dei Carabinieri. Per la prima volta, sarà possibile accedere al Comando Generale, anche se non sono stati forniti dettagli su modalità o orari di ingresso. La parata e le attività correlate sono parte delle manifestazioni ufficiali per questa ricorrenza.
? Domande chiave Dove si svolgeranno le esibizioni della banda al tramonto?. Come si potrà accedere per la prima volta al Comando Generale?. Cosa accadrà in Piazza di Siena con il Reggimento a Cavallo?. Perché la parata di Reggio Calabria ha un valore istituzionale speciale?.? In Breve Villaggio Arma a Villa Borghese dal 4 al 7 giugno.. Visite guidate al Comando Generale nei giorni 5 e 6 giugno.. Rievocazione carica di Pastrengo a Piazza di Siena il 7 giugno ore 19:30.. Celebrazioni coincidono con l'80° anniversario della Italiana.. Il 5 giugno prossimo, il lungomare di Reggio Calabria ospiterà la cerimonia ufficiale per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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