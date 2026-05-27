Carabinieri il 212° anniversario | Reggio Calabria ospita la parata

Notizia in breve

Le esibizioni della banda si terranno al tramonto in una località di Reggio Calabria durante le celebrazioni del 212° anniversario dei Carabinieri. Per la prima volta, sarà possibile accedere al Comando Generale, anche se non sono stati forniti dettagli su modalità o orari di ingresso. La parata e le attività correlate sono parte delle manifestazioni ufficiali per questa ricorrenza.