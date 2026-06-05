Reggio Calabria | folla travolgente per l’insediamento di Cannizzaro

Notizia in breve

A Reggio Calabria, l’insediamento di Cannizzaro è stato accompagnato da una grande folla che ha trasformato un semplice atto amministrativo in un evento di grande partecipazione. Durante la cerimonia, il sindaco ha compiuto un gesto fisico che ha richiamato la solennità di un rito religioso, simile a quello associato a un atto papale. La presenza numerosa ha reso l’evento un momento di forte coinvolgimento pubblico.