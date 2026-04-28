Reggio Calabria | il piano di Cannizzaro per un lungomare tutto l’anno

A Reggio Calabria, Valentino Valentini e Francesco Cannizzaro stanno esaminando il Lungomare Falcomatà, con l’obiettivo di pianificare interventi che possano migliorare la vivibilità del tratto durante tutto l’anno. La discussione riguarda le possibili modifiche alla struttura e all’utilizzo dello spazio pubblico, senza però ancora essere state adottate decisioni definitive o annunci ufficiali.

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