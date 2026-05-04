Appuntamento elettorale Cesa a Reggio Calabria a sostegno di Cannizzaro Sindaco

Martedì 5 maggio alle 15 si terrà a Reggio Calabria l’inaugurazione della segreteria elettorale della lista Democrazia Cristiana-Unione. All’evento, in via S. Paolo 20B, parteciperà l’onorevole Lorenzo Cesa, presidente nazionale dell’Unione di Centro, e il candidato sindaco Francesco Cannizzaro. L’appuntamento si svolge in un momento di avvicinamento alle elezioni amministrative nella città calabrese.

Martedì 5 maggio, alle ore 15, a Reggio Calabria, via S. Paolo, 20B, alla presenzadell’on.le Lorenzo Cesa, presidente nazionale dell’Udc-Unione di Centro, e delcandidato alla carica di sindaco Francesco Cannizzaro, sarà inaugurata la segreteria elettorale della lista Democrazia Cristiana-Unione.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Notizie correlate

Cannizzaro sindaco, il legame con Reggio Calabria e gli interventi simboloIl deputato di Forza Italia che ieri ha ufficializzato la sua candidatura per le comunali, è legato alla città dello Stretto per una serie di...

Cannizzaro dà l'annuncio sui social: "Saluto Roma e mi candido a sindaco di Reggio Calabria"Dopo ore di fibrillazione e attesa nel centrodestra, l'onorevole e segretario regionale di Forza Italia scioglie la riserva e ufficializza la sua...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Lorenzo Cesa a Reggio Calabria a sostegno di Cannizzaro Sindaco · ilreggino.it.

Elezioni Reggio Calabria, domani il comizio di Mimmo Battaglia a Piazza DuomoSi terrà domenica 3 maggio, alle ore 18.30, in Piazza Duomo, una fase importante della campagna elettorale di Mimmo Battaglia, candidato sindaco alle elezioni comunali di Reggio Calabria in programma ... strettoweb.com

Elezioni Comunali, Matteo Salvini torna a Reggio Calabria per presentare i candidati della LegaSi accende la campagna elettorale a Reggio Calabria con un evento politico di primo piano: la Lega presenterà ufficialmente i propri candidati in vista delle elezioni comunali con la presenza del vice ... strettoweb.com