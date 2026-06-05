Reggia di Caserta 170 firme per la conferma di Tiziana Maffei | l' appello di artisti intellettuali e professionisti al ministro Giuli

Oltre 170 artisti, intellettuali e professionisti hanno firmato un appello rivolto al ministro, chiedendo di confermare Tiziana Maffei alla guida della Reggia di Caserta. La richiesta è stata presentata con l’obiettivo di garantire stabilità nella gestione del patrimonio culturale. La petizione evidenzia il sostegno di figure provenienti da vari settori, unendo le loro voci in favore della continuità del ruolo di Maffei.

Oltre 170 personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'università e delle professioni scendono in campo per chiedere continuità alla guida della Reggia di Caserta. A pochi giorni dalla scadenza del mandato della direttrice Tiziana Maffei, nominata nel 2019, è stato infatti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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