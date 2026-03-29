Tiziana Panella è tornata al Liceo Giannone di Caserta, dove ha raccontato il suo percorso personale, sottolineando come una professoressa abbia avuto un ruolo importante nella sua vita. Durante l’incontro, l’ex studentessa si è mostrata emozionata, ricevendo un’accoglienza calorosa da parte degli studenti e del personale scolastico. La sua visita ha rappresentato un’occasione per ripercorrere alcuni momenti significativi del suo passato scolastico.

Tempo di lettura: 3 minuti Un’autentica immersione nel proprio vissuto per Tiziana Panella, visibilmente emozionata da un’accoglienza il cui calore ha saputo annullare la distanza degli anni, dei luoghi, dei ruoli. Giornalista, autrice e volto di punta di La7, nella giornata di ieri ha incontrato gli studenti del Liceo “Pietro Giannone”. L’evento, “Viaggio nel giornalismo televisivo”, ha visto la conduttrice dialogare con i giovani in un Auditorium provinciale gremito e partecipe. Interloquendo con la Preside Marina Campanile e con l’ analista geopolitica Cinzia Battista, Panella ha sottolineato quanto il percorso liceale sia stato fondamentale per la sua carriera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tiziana Panella torna al Liceo Giannone di Caserta: “La mia svolta grazie a una professoressa”

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