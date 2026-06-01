La direttrice Maffei saluta Caserta dopo 7 anni | Reggia più viva accessibile e contemporanea

Dopo sette anni, la direttrice ha lasciato il suo incarico alla Reggia di Caserta. Durante il suo mandato, ha promosso l’apertura e l’accessibilità del sito, favorendo un’integrazione con il territorio circostante. Ha anche lavorato per rendere la Reggia più moderna e coinvolgente, puntando su iniziative culturali di livello internazionale. La gestione ha portato a un incremento delle attività e delle visite, contribuendo a rinnovare l’immagine del complesso storico.

Una Reggia sempre più aperta, accessibile e integrata con il territorio, ma anche proiettata verso una dimensione culturale internazionale. È questa la direzione tracciata dalla relazione di fine mandato presentata oggi da Tiziana Maffei, nel corso di un incontro ospitato nel Vestibolo superiore. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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