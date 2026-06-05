Reggia Caserta sindacati attaccano la direttrice uscente | Non rispettati gli impegni assunti

Notizia in breve

Nel giorno in cui scadono i sette anni di mandato, i sindacati criticano la direttrice uscente della Reggia di Caserta, accusandola di non aver rispettato gli impegni presi. I rappresentanti sindacali hanno evidenziato come alcune promesse, fatte durante il suo incarico, non siano state mantenute. La questione ha generato tensioni tra il personale e la gestione. La direttrice ha terminato il suo mandato senza ulteriori comunicazioni ufficiali.