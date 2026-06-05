Reggia Caserta sindacati attaccano la direttrice uscente | Non rispettati gli impegni assunti
Nel giorno in cui scadono i sette anni di mandato, i sindacati criticano la direttrice uscente della Reggia di Caserta, accusandola di non aver rispettato gli impegni presi. I rappresentanti sindacali hanno evidenziato come alcune promesse, fatte durante il suo incarico, non siano state mantenute. La questione ha generato tensioni tra il personale e la gestione. La direttrice ha terminato il suo mandato senza ulteriori comunicazioni ufficiali.
Tempo di lettura: 2 minuti Nel giorno in cui scadono i sette anni di mandato, la direttrice generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei viene duramente attaccata dai sindacati, che in una nota congiunta delle Rsu delle sigle Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uilpa, Flp, Confsal Unsa e Usb, denunciano “la mancata adozione di impegni assunti nel corso di quest’ultimo anno nelle sedi negoziali con i rappresentanti dei lavoratori”. Nel mirino, in particolare, “il superamento del limite di un terzo delle turnazioni festive per l’anno in corso del personale Afav (assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, ndr), per questo paventano “il rischio elevato di ingolfare la macchina?Reggia, già in forte sottorganico”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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