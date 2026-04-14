Vicenda Beko l' affondo della Fim Cisl | Ritardo del rilancio industriale e impegni assunti non rispettati

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro presso la sede della Fim Cisl Marche ad Ancona, coinvolgendo rappresentanti dei siti Beko di Melano e Comunanza, oltre agli uffici di Fabriano. Alla riunione hanno partecipato anche il segretario nazionale della sigla sindacale e altri rappresentanti. La discussione si è concentrata sul ritardo nel rilancio industriale e sugli impegni precedentemente presi che, a quanto si riferisce, non sarebbero stati rispettati.

ANCONA – Nel pomeriggio di ieri, presso la sede Cisl Marche ad Ancona, si è svolto il coordinamento Fim Cisl Beko Marche, con la partecipazione del segretario nazionale Massimiliano Nobis, che ha coinvolto i siti Beko di Melano e Comunanza e la sede impiegati di Fabriano, dove lavorano oltre.🔗 Leggi su Anconatoday.it ’Sviluppo Industriale Siena srl’, assemblea dei soci. Primo passo per il rilancio del sito BekoPrima assemblea dei soci di ’Sviluppo Industriale Siena srl’, la società creata da Invitalia e Palazzo pubblico (che detiene il 20% delle quote) per... Nuova interrogazione su Beko: "Chiarezza sul rilancio industriale"Nuova interrogazione dei consiglieri del gruppo Partito Democratico, a prima firma di Giulia Mazzarelli, per chiedere "chiarezza sulla situazione... Nonostante l'approdo ormai prossimo di Francesco Macrì a Leonardo, Gabriele Corradi smentisce qualsiasi collegamento con la vicenda Beko - facebook.com facebook