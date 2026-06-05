Record in Giappone | due meloni Yubari venduti a 31.000 euro

Due meloni Yubari sono stati venduti a circa 31.000 euro in Giappone. I frutti sono stati selezionati per la loro forma e colore perfetti, ottenuti con tecniche di coltivazione e cura manuale. La coltivazione prevede un’attenta gestione delle temperature e un’irrigazione precisa. La raccolta avviene solo quando i frutti raggiungono la maturazione ottimale. La loro dolcezza elevata deriva da pratiche specifiche di maturazione e controllo del clima durante la crescita.

Come fanno i coltivatori a ottenere una dolcezza così elevata?. Quali tecniche di cura manuale garantiscono questa perfezione estetica?. Perché questi frutti sono fondamentali per il bilancio di Yubari?. Come potrà la città estinguere il proprio debito pubblico?.? In Breve Asta di 912 meloni a Sapporo per fatturato previsto di 2,1 miliardi di yen.. Tecnica di coltivazione prevede una sola pianta per frutto per tre mesi.. Selezione rigorosa per meloni sferici sotto i 2,5 chili per esemplare.. Produzione di 3.086 tonnellate per risanare il debito pubblico di Yubari..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Inside Dubais $30,000 Desert Yubari King Melon Farm: How They Outsmarted Japan

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Due meloni Yubari venduti a 31mila euro: massaggiati con appositi guanti e rigirati uno ad uno, ecco perché questi frutti sono così preziosi e non saranno mangiati subitoDurante un'asta al mercato di Sapporo, sono stati venduti due meloni Yubari per 5,8 milioni di yen, circa 31 mila euro.

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Meloni Yubari venduti a un prezzo record all'asta: Ogni pianta ne produce solo uno. La cifra lascia senza paroleAsta record, due meloni venduti a peso d'oro. Follia? No, è la normalità - o quasi - in Giappone quando finiscono all'asta i ... msn.com

Questi due meloni sono stati venduti a 31.400 euroL'asta record in Giappone. Nell'isola di Hokkaido i prodotti d'eccellenza raggiungono spesso cifre elevatissime nelle prime aste stagionali, con i compratori che puntano su queste aggiudicazioni anche ... today.it