Durante un'asta al mercato di Sapporo, sono stati venduti due meloni Yubari per 5,8 milioni di yen, circa 31 mila euro. I frutti sono stati massaggiati con guanti appositi e rigirati accuratamente, procedimento che ne evidenzia la cura speciale. I meloni sono stati venduti singolarmente e non saranno consumati subito, ma conservati come prodotti di lusso.

In Giappone, la prima asta stagionale tenutasi venerdì al mercato centrale all’ingrosso di Sapporo ha registrato la vendita di una cassa contenente due meloni Yubari per la cifra record di 5,8 milioni di yen, equivalenti a oltre 31 mila euro. L’offerta vincente, tra i 912 meloni battuti all’asta durante la giornata, è stata presentata da Futami-Seika, un’azienda all’ingrosso di frutta e verdura con sede a Kushiro, nell’isola di Hokkaido. L’esposizione e le degustazioni a Tokyo. I due cantalupi non sono destinati al consumo immediato. Saranno inizialmente esposti al pubblico presso il supermercato Sakuragaoka della catena Keio Store nella città di Tama, a ovest di Tokyo, in attesa dell’inizio delle degustazioni previsto per la prossima settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Due meloni Yubari venduti a 31mila euro: massaggiati con appositi guanti e rigirati uno ad uno, ecco perché questi frutti sono così preziosi e non saranno mangiati subito

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2 meloni venduti a 31 mila euro : perchè

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