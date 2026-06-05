Due meloni Yubari sono stati venduti in Giappone a circa 31.000 euro. La vendita ha attirato l’attenzione per il prezzo elevato, legato alla cura particolare con cui vengono coltivati e massaggiati dagli agricoltori. Questi frutti sono considerati un simbolo di lusso e di alta qualità, e vengono spesso venduti a prezzi molto superiori rispetto ai meloni comuni. Non ci sono collegamenti ufficiali tra la produzione di questi meloni e la gestione del debito pubblico.

Come fanno gli agricoltori a massaggiare i meloni per la perfezione?. Perché questi frutti sono fondamentali per estinguere il debito pubblico?. Quali criteri rigorosi decidono se un melone può essere venduto?. Quanto inciderà il clima sul risanamento fiscale della città di Yubari?.? In Breve Azienda Futami-Seika di Kushiro vince l'asta per i due meloni pregiati.. Esposizione presso supermercato Sakuragaoka della catena Keio Store a Tama.. Produzione stagionale prevista di 3.086 tonnellate per fatturato di 2,1 miliardi di yen.. Vendite mirano a risanare il debito pubblico di Yubari entro l'anno fiscale..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Record in Giappone: 2 meloni Yubari venduti a 31.000 euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Due meloni Yubari venduti a 31mila euro: massaggiati con appositi guanti e rigirati uno ad uno, ecco perché questi frutti sono così preziosi e non saranno mangiati subitoDurante un'asta al mercato di Sapporo, sono stati venduti due meloni Yubari per 5,8 milioni di yen, circa 31 mila euro.

Due meloni venduti a 31mila euro, l’asta choc in Giappone per i frutti ‘d’oro’In Giappone, i frutti più pregiati vengono messi all'asta e raggiungono prezzi molto elevati.

Temi più discussi: ASIA TODAY Il Giappone ha perso il 2,5% dei suoi abitanti in cinque anni; Giappone: popolazione scesa a 123 milioni, calo più ampio dal 1920; Tempesta tropicale in Giappone, migliaia senza elettricità e feriti; Borse asiatiche miste. Tokyo e Seul da record con titoli tech.

Un orso nero asiatico ha ferito almeno quattro persone martedì 2 giugno nella prefettura di Fukushima, nel nord-est del Giappone. Le immagini delle telecamere di sicurezza della Fukushima Steel Works mostrano l’animale mentre insegue un operaio all’ingre x.com

Ciliegie da record in Giappone: le pregiate Sato Nishiki vendute a 140 euro l’unaNei giorni scorsi, in un mercato di Tokyo è stato venduto un tonno rosso da 243 chilogrammi per la cifra record di 510 milioni di yen, pari a circa 3,2 milioni di dollari. Di recente, in Giappone è ... blitzquotidiano.it

Nintendo Switch 2 batte PlayStation 2 e GBA in Giappone, stabilendo il nuovo record di vendite al lancioIl lancio di Nintendo Switch 2 è da record in Giappone: la nuova console ha battuto mostri storici come PlayStation 2, Game Boy Advance e Nintendo DS come vendite all'uscita. NOTIZIA di Giorgio Melani ... multiplayer.it