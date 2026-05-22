Due meloni venduti a 31mila euro l’asta choc in Giappone per i frutti ‘d’oro’
In Giappone, i frutti più pregiati vengono messi all'asta e raggiungono prezzi molto elevati. Recentemente, due meloni sono stati venduti a 31mila euro, attirando l’attenzione sul mercato di lusso dedicato ai prodotti alimentari. Questa pratica, comune nel paese, vede spesso frutti di alta qualità raggiungere cifre che a prima vista sembrano folli. La vendita di questi frutti rappresenta una tradizione consolidata nel settore agricolo giapponese, dove la cura e l’estetica sono elementi fondamentali.
(Adnkronos) – Due meloni venduti a 31mila euro. Follia? No, è la normalità – o quasi – in Giappone quando finiscono all'asta i frutti più costosi del mondo. Una cassa contenente due meloni Yubari è stata venduta per la cifra record di 5,8 milioni di yen (oltre 31mila euro) alla prima asta stagionale, tenutasi venerdì. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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