Due meloni venduti a 31mila euro l’asta choc in Giappone per i frutti ‘d’oro’

In Giappone, i frutti più pregiati vengono messi all'asta e raggiungono prezzi molto elevati. Recentemente, due meloni sono stati venduti a 31mila euro, attirando l’attenzione sul mercato di lusso dedicato ai prodotti alimentari. Questa pratica, comune nel paese, vede spesso frutti di alta qualità raggiungere cifre che a prima vista sembrano folli. La vendita di questi frutti rappresenta una tradizione consolidata nel settore agricolo giapponese, dove la cura e l’estetica sono elementi fondamentali.

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