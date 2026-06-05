Un film ambientato in un paesaggio arido e desolato, con due uomini che attraversano un territorio abbandonato. Le riprese mostrano strade dissestate, case in rovina e un cielo grigio che pesa sul volto dei protagonisti. La narrazione si concentra sui dialoghi silenziosi e sui gesti, senza azione violenta o pistole. La scena si chiude con i due che si allontanano a passo lento, lasciando dietro di sé un territorio segnato dalla sconfitta.

Rebuilding l’avrebbero potuto girare negli anni Settanta. Là dove il mito della frontiera americana diventava fragile, incerto, da ricostruire. Nel film di Max Walker-Silverman non ci sono però pistoleri e assalti alle diligenze, ma l’epica claudicante e semplice di un cowboy e di un manipolo di losers (due donne, una coppia di anziani, una giovane vedova con figlia, un idraulico di mezza età con cani) che ai nostri giorni hanno perso casa, oggetti quotidiani, speranza dopo che un mostruoso incendio ha divorato un ampio bosco del Colorado. Dusty ( Josh O’Connor, ventre concavo, mano in tasca, camicioni, jeans e stivali) è un taciturno mandriano, separato da tempo dalla moglie, a cui rimangono un’ottantina di capi di bestiame e un cavallo parcheggiato nella stalla di un amico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rebuilding, la frontiera fragile della sconfitta americana: il western senza pistole di Max Walker-Silverman

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