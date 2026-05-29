Negli Stati Uniti si sviluppano robot destinati a fornire assistenza medica ai soldati durante le operazioni sul campo. Questi dispositivi sono progettati per valutare e trattare ferite in ambienti di combattimento, riducendo il rischio per il personale sanitario e migliorando la tempestività degli interventi. La tecnologia si basa su sistemi autonomi e semi-autonomi, con capacità di diagnosi e somministrazione di cure di base. È un settore in crescita con applicazioni principalmente militari.

Qualcuno ormai attempato ricorderà una celebre scena della saga di Guerre Stellari “L’impero colpisce ancora” nella quale alcuni robot si prendono cura delle gravi ferite riportate dal protagonista Luke Skywalker. Ebbene: un robot capace di occuparsi dei feriti in battaglia è quanto sta pensando di progettare l’Agenzia per la ricerca militare degli Stati Uniti (Darpa), Durante i combattimenti ad alta intensità l’assistenza medica sul campo viene sopraffatta, così gli ingegneri hanno immaginato uno sciame di robot che si possono unire tra loro in modo di riuscire a trascinare i feriti in salvo. Tali automi sarebbero anche in grado di stabilire le condizioni dei feriti e all’occorrenza di somministrare farmaci salvavita, finanche a trasformarsi per creare stecche attorno ad arti fratturati. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - I robot che curano i soldati in battaglia: la nuova frontiera della guerra americana

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