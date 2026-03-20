Chuck Norris, celebre attore e artista marziale noto per il ruolo di Walker Texas Ranger, è morto all’età di 86 anni. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi film e serie televisive che gli hanno assicurato fama internazionale. La notizia della scomparsa ha suscitato grande attenzione tra fan e addetti ai lavori. Norris lascia un’eredità nel mondo dello spettacolo e delle arti marziali.

La star d'azione e campione di arti marziali ci ha lasciato a 86 anni dopo averci emozionato con tantissimi film e soprattutto con l'iconica serie televisiva di cui era stato assoluto protagonista Chuck Norris, campione di arti marziali diventato una star iconica del cinema d'azione e protagonista della serie di successo Walker Texas Ranger, è morto a 86 anni. Norris era stato ricoverato in ospedale alle Hawaii giovedì, e poco fa la sua famiglia ha diffuso un comunicato in cui annunciava che era deceduto in mattinata. "Sebbene desideriamo mantenere riservate le circostanze della sua scomparsa, vi informiamo che era circondato dai suoi cari e se n'è andato in pace", ha scritto la sua famiglia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - È morto Chuck Norris, leggendario Walker Texas Ranger della TV americana

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