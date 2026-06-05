REBUILD Expo Italia porta in Italia il futuro delle costruzioni
REBUILD Expo Italia si tiene nel paese per presentare le innovazioni nel settore delle costruzioni. La manifestazione si concentra su temi come l’emergenza abitativa, la sostenibilità energetica e la carenza di personale qualificato. L’evento si propone di evidenziare le tecnologie e le strategie che influenzeranno il futuro dell’edilizia europea, con l’obiettivo di mostrare le soluzioni pratiche per affrontare queste sfide.
Emergenza abitativa, sostenibilità energetica e carenza di personale stanno cambiando il volto dell’edilizia europea: REBUILD Expo Italia nasce per mettere al centro le soluzioni che guideranno la trasformazione del settore nei prossimi anni. Negli ultimi anni il mondo delle costruzioni è entrato in una fase di profondo cambiamento. L’aumento della domanda abitativa, gli obiettivi europei sulla sostenibilità, la necessità di ridurre tempi e costi di realizzazione e la crescente difficoltà nel reperire personale qualificato stanno imponendo nuove modalità di progettazione e costruzione. A queste sfide si aggiunge la trasformazione digitale del comparto, che coinvolge processi, materiali e modelli organizzativi. 🔗 Leggi su Newsagent.it
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