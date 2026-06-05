rebuild expo italia porta in italia il futuro delle costruzioni

Emergenza abitativa, sostenibilità energetica e carenza di personale stanno cambiando il volto dell’edilizia europea: REBUILD Expo Italia nasce per mettere al centro le soluzioni che guideranno la trasformazione del settore nei prossimi anni. Negli ultimi anni il mondo delle costruzioni è entrato in una fase di profondo cambiamento. L’aumento della domanda abitativa, gli obiettivi europei sulla sostenibilità, la necessità di ridurre tempi e costi di realizzazione e la crescente difficoltà nel reperire personale qualificato stanno imponendo nuove modalità di progettazione e costruzione. A queste sfide si aggiunge la trasformazione digitale del comparto, che coinvolge processi, materiali e modelli organizzativi. 🔗 Leggi su Newsagent.it

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