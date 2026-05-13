Rebuild 2026 Basso Ance Trento | Industrializzazione costruzioni è il futuro ma serve adattarla all’esistente

Durante un evento recente, un rappresentante dell'associazione dei costruttori ha affermato che l'industrializzazione del settore edile rappresenta una prospettiva importante per il futuro. Ha sottolineato che questa strategia può migliorare i processi produttivi, ma richiede un'attenzione particolare per adattarsi alle strutture già esistenti. Questa posizione si inserisce nel dibattito sulle innovazioni nel campo delle costruzioni, evidenziando le sfide legate all'integrazione di nuove tecnologie.

(Adnkronos) – "Industrializzare le costruzioni è un'ottima idea e sicuramente dà una visione sul futuro: alcune cose si possono fare, altre si devono verificare, ovvero che molto dell'esistente non può essere industrializzato in quel modo, quindi è necessario utilizzare la tecnologia e migliorarla, soprattutto nella parte progettuale, per un futuro in cui sia attuabile anche. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Quanto inquina produrre la neve artificiale?. Imprese, nasce la Community digitale italiana delle acque.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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