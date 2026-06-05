Rebibbia | nuovi computer per la formazione in cyber security
A Rebibbia sono stati consegnati nuovi computer destinati alla formazione in cyber security. Il programma prevede 200 ore di corsi, durante le quali i partecipanti acquisiranno competenze tecniche nel settore della sicurezza informatica. Il progetto mira a fornire strumenti pratici e conoscenze specifiche, con l’obiettivo di migliorare le possibilità di inserimento lavorativo dei detenuti nel mercato del lavoro. La formazione si svolge all’interno di un percorso che combina teoria e pratica, puntando a rafforzare le capacità professionali dei partecipanti.
Come cambierà il mercato del lavoro per i detenuti di Rebibbia? Quali competenze specifiche acquisiranno i partecipanti durante le 200 ore? Chi gestirà concretamente questo nuovo percorso di alfabetizzazione digitale? Perché la certificazione internazionale è fondamentale per il reinserimento sociale??? In Breve Corso di 200 ore con inizio ufficiale il prossimo 22 giugno Partecipanti otterranno una certificazione internazionale di cyber security spendibile professionalmente Prot . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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