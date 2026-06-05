Rebibbia | nuovi computer per la formazione in cyber security

Notizia in breve

A Rebibbia sono stati consegnati nuovi computer destinati alla formazione in cyber security. Il programma prevede 200 ore di corsi, durante le quali i partecipanti acquisiranno competenze tecniche nel settore della sicurezza informatica. Il progetto mira a fornire strumenti pratici e conoscenze specifiche, con l’obiettivo di migliorare le possibilità di inserimento lavorativo dei detenuti nel mercato del lavoro. La formazione si svolge all’interno di un percorso che combina teoria e pratica, puntando a rafforzare le capacità professionali dei partecipanti.