La banca investe nella formazione e dona 20 nuovi computer all' istituto faentino

Una banca ha deciso di sostenere un istituto scolastico locale attraverso un investimento nella formazione e la donazione di venti nuovi computer. Questa iniziativa mira a migliorare le risorse tecnologiche a disposizione degli studenti e a favorire un utilizzo più consapevole degli strumenti digitali. L’obiettivo è promuovere un atteggiamento attento e serio nei confronti della tecnologia, aiutando i giovani a conoscere sia le opportunità che i rischi del mondo digitale.

Educare all'uso consapevole, promuovere un atteggiamento attento e serio alla tecnologia, conoscere le opportunità e i rischi del mondo digitale. Questi alcuni dei temi su cui anche la scuola Marri-S.Umiltà di Faenza insiste nel formare i propri studenti e che, oggi, riuscirà ad approfondire.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Furto dei pc in una scuola potentina: cittadini e imprenditori donano nuovi computer all’Istituto. Il toccante messaggio del ComuneDopo il furto di 72 pc, cittadini e imprese di Brienza donano nuovi computer alla scuola, ora protetta da allarme L'articolo . Si celebrano i cittadini illustri: ecco chi sono i vincitori del "Faentino Lontano" e del "Faentino sotto la Torre"La città di Faenza, anche quest'anno, non manca di rendere omaggio ai propri cittadini illustri. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: La banca investe nella formazione e dona 20 nuovi computer all'istituto faentino; Banca Generali, al via il roadshow con la rete al centro; Carlo De Martini: Banca d’Asti ora è più solida. La nostra forza? È il territorio; CBA con BCC Banca Iccrea e BCC Veneta nel finanziamento navale a favore di Zeta S.r.l. LA BANCA USA I TUOI SOLDI “Se hai soldi in banca… NON sono davvero tuoi” Quando metti i soldi in banca pensi che siano lì, fermi… al sicuro. Ma non funziona così. La banca prende i tuoi soldi e li usa. Li presta. Li investe. Ci guadagna. E tu Ricevi lo 0,0 facebook