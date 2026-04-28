Cyber Security perché smart non significa intelligente

Negli ultimi anni, i dispositivi connessi nelle case sono aumentati considerevolmente, portando con sé nuove vulnerabilità. Un esempio è rappresentato dal frigorifero intelligente, che può essere controllato tramite app e connesso a internet. La presenza di apparecchiature smart in ambienti domestici ha sollevato interrogativi sulla sicurezza, soprattutto in relazione ai possibili rischi di accesso non autorizzato o di attacchi informatici.

C’è un momento, nella vita domestica contemporanea, in cui il frigorifero smette di essere tale e diventa una piccola ambasciata straniera in cucina. Non tanto custodisca segreti di Stato tra lo yogurt e il prosciutto cotto, ma perché parla con il mondo. Si collega, aggiorna, invia, riceve, ascolta comandi. Insomma, fa cose che fino a pochi anni fa avremmo considerato curiose in un elettrodomestico e inquietanti in un vicino di casa. La notizia secondo cui servizi d’intelligence occidentali guardano con crescente preoccupazione a reti occulte formate da router, dispositivi domestici e oggetti smart compromessi non dovrebbe stupire più di tanto.🔗 Leggi su Panorama.it

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Get Smart:Using Digital Identity Intelligence to Win the War on Fraud

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