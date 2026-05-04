Calciomercato Barcellona pronta un’offerta da 90 milioni dalla Saudi Pro League per Raphinha | il club valuta la cessione

Il Barcellona sta valutando un'offerta da 90 milioni di euro proveniente dalla Saudi Pro League per il trasferimento di Raphinha. La proposta è stata presentata e il club sta decidendo se accettarla o meno. La decisione sulla cessione del giocatore dipenderà dalle valutazioni interne e dalle trattative in corso. Raphinha, attualmente, è un calciatore del Barcellona con un contratto in vigore.