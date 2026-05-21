Clamoroso dal Brasile ESPN lancia la bomba | Thiago Silva ha un’offerta del Milan
Da Brasile arriva una notizia che sta facendo molto parlare nel mondo del calcio. Secondo quanto riportato da ESPN Brasil, il Milan avrebbe presentato un'offerta contrattuale a Thiago Silva, proponendo un contratto di un anno. La trattativa riguarda quindi un possibile ritorno del difensore brasiliano in Italia. La notizia ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali da parte delle parti coinvolte.
Il calciomercato del Milan resta molto caldo: in estate non serviranno solamente giovani di prospettiva, ma anche innesti d'esperienza importanti. La dirigenza rossonera continua a sondare tutte le possibilità in vista dell'estate, anche per quanto riguarda il mercato dei parametri zero. Non solo il possibile colpo Goretzka, per il Milan spunta una suggestione incredibile per un possibile ritorno che sarebbe molto romantico. Ecco i dettagli. Secondo quanto riportato da 'ESPN Brasile', Thiago Silva avrebbe ricevuto un'offerta dal Milan per firmare un contratto di un anno (fino a giugno 2027 ) per concludere la sua carriera con i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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