Clamoroso dal Brasile ESPN lancia la bomba | Thiago Silva ha un’offerta del Milan

Da Brasile arriva una notizia che sta facendo molto parlare nel mondo del calcio. Secondo quanto riportato da ESPN Brasil, il Milan avrebbe presentato un'offerta contrattuale a Thiago Silva, proponendo un contratto di un anno. La trattativa riguarda quindi un possibile ritorno del difensore brasiliano in Italia. La notizia ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali da parte delle parti coinvolte.

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