Riquelme ha dichiarato di voler sfidare pubblicamente il presidente del Real Madrid, indicando una battaglia tra figure di spicco del calcio mondiale. La discussione riguarda un possibile interesse per alcuni giocatori e le strategie del club spagnolo, con dichiarazioni che hanno suscitato attenzione sui social e sui media sportivi. La conversazione si è spostata su temi legati alle scelte di mercato e alle rivalità tra dirigenti e allenatori di alto livello, trasformando la situazione in un confronto visibile a livello globale.

Tempi eroici – si fa per dire – quelli in cui il comandante Achille Lauro, armatore e dirigente sportivo del Novecento, prima consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, poi sostenitore dell’Uomo Qualunque e del Partito Monarchico, infine sindaco di Napoli, consegnava una scarpa sinistra ai potenziali elettori e quella destra solo dopo il voto. Lauro fu anche presidente del Napoli dal 1936 al 1969 e con l’acquisto dello svedese Hasse Jeppson, pagato 105 milioni, nel 1952 fece saltare il banco del mercato. Oggi c’è ben altro: la campagna elettorale del Real Madrid, in vista del voto del 7 giugno, per confermare... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da Haaland a Mou, la battaglia per il Real Madrid diventa uno show planetario: così Riquelme sfida Florentino Perez

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Erling Haaland might come to Real Madrid World is not ready again

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