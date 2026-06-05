Un rapporto del National Audit Office evidenzia che alcune entrate derivanti dalla locazione di dodici immobili della famiglia reale non sono state dichiarate. Il documento analizza anche le modalità di controllo sugli immobili e come vengono gestiti i flussi finanziari tra fondi privati e risorse pubbliche. Non vengono forniti dettagli sui soggetti coinvolti nei controlli o sulla gestione specifica delle risorse. La relazione si concentra sulle discrepanze nelle dichiarazioni fiscali e sui processi di monitoraggio delle proprietà.

Chi controlla esattamente i dodici immobili della famiglia reale?. Come vengono gestiti i flussi tra fondi privati e risorse pubbliche?. Quanto pagano realmente le principesse per le loro residenze a Londra?. Quali dettagli emergeranno dall'inchiesta parlamentare sui redditi non dichiarati?.? In Breve Famiglia Mountbatten-Windsor controlla 12 immobili appartenenti alla Corona o alla Casa Reale.. Principesse Eugenia e Beatrice occupano residenze a Kensington Palace e St James's Palace.. Pagamenti ipotizzati per le figlie pari al 60% del valore di mercato.. Ex ministro Norman Baker contesta l'uso di sussidi per alloggi di lusso..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapporto National Audit Office: entrate da locazione non dichiarate

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AUDITOR GENERAL BLOWS COVER: How RUTO Diverted ECITIZEN Trillions To His Company Bank Account!

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