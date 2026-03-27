Disney+ ha annunciato l’arrivo di “I segreti delle api”, una serie di National Geographic condotta e narrata da Bertie Gregory. La produzione si concentra sul mondo delle api, offrendo un approfondimento attraverso riprese e testimonianze. La serie sarà disponibile sulla piattaforma streaming e si inserisce nel catalogo di contenuti dedicati alla natura e alla scienza.

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità Disney+ annuncia I segreti delle api, serie National Geographic condotta e narrata da Bertie Gregory. “Per il suo quinto anniversario, “I segreti di” punta i riflettori sulle api, che sono tra le eroine più piccole ma fondamentali per la Terra - spiega il regista James Cameron, executive producer della serie -. Molto più che semplici impollinatrici, le api sono creature socialmente complesse e scaltre, nonché gli insetti più importanti sul nostro pianeta. Il loro impatto sul mondo naturale e sull’umanità è incommensurabile, stiamo iniziando a capire solo ora quanto siano davvero straordinarie”. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - James Cameron, Bertie Gregory e il National National Geographic raccontano I segreti delle api su Disney+

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