Giorgetti | Aumento entrate non significa più tasse Meloni | Recupero record da evasione lavoriamo a nuovo rapporto Stato-cittadini

Il ministro delle imprese ha dichiarato che l'incremento delle entrate fiscali negli ultimi anni non implica un aumento delle tasse, mentre il presidente del consiglio ha annunciato un record di recupero da evasione fiscale e ha annunciato lavori per un nuovo rapporto tra Stato e cittadini. Un commento ha inoltre evidenziato che spesso l'aumento delle entrate viene collegato a un incremento delle imposte sui lavoratori.

All'evento alla Camera per i 25 anni dell'Agenzia delle Entrate, il ministro dell'Economia e la premier hanno sottolineato quanto fatto dall'esecutivo nel corso degli ultimi anni L'aumento delle entrate fiscali degli ultimi anni spesso "viene associato a un aumento dei livelli impositivi sui lavoratori. Un'associazione, vorrei sottolineare, che non è corretta". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti all'evento alla Camera per i 25 anni dell'Agenzia delle Entrate. "Tale crescita delle entrate è stata, tra l’altro, sostenuta dall’incremento dell’occupazione e dei salari, così come dai progressi ottenuti nell’emersione del lavoro nero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giorgetti: "Aumento entrate non significa più tasse". Meloni: "Recupero record da evasione, lavoriamo a nuovo rapporto Stato-cittadini" Articoli correlati San Vincenzo, lotta all’evasione fiscale: recupero record da 1,7 milioni di euro nel 2025Il Comune di San Vincenzo, sulla costa degli Etruschi, ha chiuso il 2025 con un bilancio che non si limita a registrare un successo amministrativo,... Aggiornamenti e notizie su Giorgetti Aumento entrate non significa... Giorgetti, aumento spese difesa senza rinuncia a priorità socialiNella misura in cui - grazie all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale - sarà tollerato un sentiero di crescita della spesa netta più ampio in ragione delle sole maggiori spese in ... ansa.it Giorgetti: aumento delle spese per la difesa senza rinuncia a priorità sociali«Nella misura in cui - grazie all’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale - sarà tollerato un sentiero di crescita della spesa netta più ampio in ragione delle sole maggiori spese in ... ilsole24ore.com