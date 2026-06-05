Rapporti Fondazione Lem-media nel mirino FdI i press tour e i casi Livornogramm e Ponceria | Inopportuni Garufo | Ritorni considerevoli

Il partito politico ha definito inopportuni i press tour e i rapporti con Livornogramm e Ponceria, dopo aver pagato voli ai giornalisti e organizzato eventi promozionali. La Fondazione Lem-media ha segnalato i casi come criticità, mentre un portavoce ha parlato di ritorni considerevoli. La vicenda riguarda anche collaborazioni e attività di comunicazione legate ai media locali e alle iniziative promozionali del partito.

Dai voli pagati ai giornalisti ai press tour, alla collaborazione con Livornogramm fino al “caso Ponceria”. Sono questi alcuni passaggi dell’interpellanza sui “Rapporti economici tra la Fondazione Lem e i media”, presentata dai consiglieri Alessandro Palumbo e Andrea Dinelli (Fratelli d’Italia) e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Offerta di lavoro, la Fondazione Lem assume nel settore promozione turistica: requisiti e come fare domandaLa Fondazione Lem ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per assumere una figura a tempo determinato nel settore promozione e progettazione...

Firenze, caddy-taxi e Ape Calessino nel mirino: "Tour irregolari nel centro storico"A Firenze, sono stati segnalati caddy-taxi e Ape Calessino che effettuano tour nel centro storico senza autorizzazioni regolari.

Argomenti più discussi: Rapporti Lem-media nel mirino FdIi per i 'casi' Livornogramm e Ponceria; Giovedì 4 giugno 2026 alle ore 8.30 si riunisce la Seconda Commissione Consiliare; Rapporti economici con i media di fondazione Lem finiscono in Commissione, Fdi chiede chiarimenti e Garufo risponde; Fondazione Lem, selezione per un esperto in promozione e progettazione turistica.