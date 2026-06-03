Offerta di lavoro la Fondazione Lem assume nel settore promozione turistica | requisiti e come fare domanda

La Fondazione Lem ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per assumere una figura a tempo determinato nel settore promozione e progettazione turistica. La selezione si svolgerà tramite una prova orale. La posizione è rivolta a candidati che soddisfano determinati requisiti, anche se specifici dettagli non sono stati comunicati. La domanda di partecipazione deve essere presentata secondo le modalità indicate nell’avviso ufficiale. La procedura di selezione è aperta a tutti i candidati che rispettano i requisiti richiesti.

La Fondazione Lem ha indetto un avviso di selezione pubblica, mediante prova orale, finalizzato all’assunzione a tempo determinato di una persona da inserire all’interno dell’area promozione e progettazione turistica dell'ente. La figura professionale selezionata sarà inserita nell'organico per. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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