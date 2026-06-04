Firenze caddy-taxi e Ape Calessino nel mirino | Tour irregolari nel centro storico

A Firenze, sono stati segnalati caddy-taxi e Ape Calessino che effettuano tour nel centro storico senza autorizzazioni regolari. Il comitato Salviamo Firenze ha denunciato queste attività, evidenziando pratiche considerate irregolari. La polizia municipale ha avviato controlli per verificare le autorizzazioni e le autorizzazioni degli operatori coinvolti. Nessuna ulteriore informazione sulle sanzioni o sui provvedimenti adottati è stata comunicata.

Nuove polemiche a Firenze sul trasporto turistico nel centro storico. Il comitato Salviamo Firenze accusa alcuni operatori di utilizzare caddy, golf car e risciò aggirando le limitazioni imposte dal regolamento comunale, anche attraverso l’esposizione del cartello "fuori servizio" durante il trasporto di passeggeri. Nel mirino anche l’arrivo delle Ape Calessino in stile Capri, considerate dagli attivisti un elemento estraneo al contesto urbano. Da Palazzo Vecchio arriva la replica: il Comune assicura controlli e annuncia che non saranno tollerati veicoli che operano al di fuori delle norme. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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