Rapina choc a Casal Bertone | anziana in sedia a rotelle assaltata in piazza Poi la scoperta nel covo

Una rapina si è verificata nel quartiere di Casal Bertone, dove un'anziana in sedia a rotelle è stata avvicinata e derubata di una catenina d'oro da una donna sconosciuta. Successivamente, le forze dell'ordine hanno rinvenuto un covo utilizzato dai responsabili, che sembra essere stato utilizzato per nascondere quanto rubato. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nella zona.

Rapinatori senza scrupoli a Casal Bertone. Nel mirino un'anziana in sedia a rotelle vittima di una donna che le ha strappato la catenina d'oro che portava al collo. In fuga a bordo di un'auto condotta dal complice i carabinieri hanno prima rintracciato i due rapinatori, e poi sono arrivati sino.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Torino, rapina una donna in sedia a rotelle: le immagini dell’aggressioneLo scorso 11 marzo ha rapinato una quarantasette con disabilità, in sedia a rotelle, in compagnia della figlia diciannovenne nei pressi del... Il video della terribile rapina a una donna in sedia a rotelle a Torino, picchiata anche la figlia: 2 arrestiEseguiti due arresti per rapina aggravata e lesioni personali a Torino, dove una donna disabile e la figlia sono state aggredite nei pressi di un...