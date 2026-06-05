Due minorenni sono stati posti agli arresti domiciliari a Perugia in relazione a una rapina avvenuta nel parco Chico Mendez. La vittima ha riferito di essere stata aggredita fisicamente durante l’episodio, ma non sono stati forniti dettagli specifici sull’aggressione. La Squadra Mobile sta ancora cercando altri due complici coinvolti nella rapina, che risultano ancora ricercati. La dinamica esatta dell’aggressione non è stata resa pubblica.

Come è avvenuta l'aggressione fisica subita dalla vittima nel parco?. Chi sono gli altri due complici ancora ricercati dalla Squadra Mobile?. Quali prove hanno permesso di identificare i responsabili dell'attacco?. Dove si nascondono i soggetti che hanno aiutato i minorenni?.? In Breve Rapina avvenuta il 27 febbraio tramite minacce e aggressione fisica al volto.. Indagini coordinate dal procuratore Flaminio Monteleone presso il tribunale per i minorenni.. Ricerca in corso di altri due complici coinvolti nell'azione criminale.. Testimonianze oculari fondamentali per ricostruire la dinamica del furto di denaro.. Due minorenni ai domiciliari per una rapina avvenuta al parco Chico Mendez di Perugia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina al parco Chico Mendez: due minorenni ai domiciliari a Perugia

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