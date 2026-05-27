Il Milan sta cercando un nuovo direttore sportivo, dopo aver deciso di non confermare Igli Tare. Secondo alcune fonti, il club avrebbe affidato pieni poteri a Zlatan Ibrahimovi, considerato un suo fedelissimo. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile avvicendamento, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La società sta valutando i candidati per la posizione di responsabile dell’area tecnica.

Il rimpasto societario voluto da RedBird ha colpito duramente l'area tecnica del Milan. Dopo una sola stagione si è conclusa ufficialmente l'avventura del direttore sportivo Igli Tare. Il proprietario Gerry Cardinale ha azzerato i vertici di Via Aldo Rossi e ha affidato a Zlatan Ibrahimovic il compito più delicato: individuare la figura strategica a cui affidare il calciomercato e la gestione sportiva del nuovo ciclo rossonero. L'identikit del nuovo DS riflette un po' la doppia anima finora avuta dal club, divisa tra la suggestione dei grandi nomi internazionali e la linea dello scouting sostenibile basato sui dati. Se il... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, caccia al direttore sportivo: Ibrahimovi? ha in mente questi nomi. C’è un suo fedelissimo

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Milan Flash - Ibra fa ancora infuriare i tifosi

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