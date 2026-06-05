Un attacco israeliano nel sud del Libano ha provocato cinque morti, tra cui una donna e un soccorritore. Lo ha comunicato il ministero della Salute locale. Nessun dettaglio su eventuali feriti o danni collaterali. La notizia è stata confermata dalle autorità libanesi. L’attacco si è verificato in un’area già interessata da tensioni. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte israeliana.

ìIl ministero della Salute libanese ha dichiarato che un attacco israeliano nel sud del Paese ha ucciso altre cinque persone, tra cui una donna e un operatore dei servizi di emergenza. Il ministero ha condannato «l'attacco contro i paramedici impegnati nelle operazioni di soccorso». L'attacco a Zebdine «L'attacco nemico israeliano sulla città di Zebdine, nel distretto di Nabatiye, ha ucciso cinque persone, tra cui una donna e un paramedico dell’ Associazione Risala, e ha ferito due persone, tra cui un paramedico», si legge in una dichiarazione del ministero, riferendosi agli operatori dei servizi di emergenza affiliati a Hezbollah e al movimento Amal. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Raid israeliano nel sud del Libano, cinque morti tra cui una donna e un soccorritore

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Israele continua ad attaccare il Libano: raid su Tiro e su Beirut

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