Ragazza pakistana picchiata costretta ad abortire e al matrimonio forzato | genitori condannati

Da imolaoggi.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I genitori di una ragazza pakistana sono stati condannati a due anni e 15 giorni di carcere. La ragazza è stata picchiata, costretta ad abortire e sottoposta a matrimonio forzato. La sentenza arriva dopo un procedimento giudiziario che ha accertato le violenze e le pressioni subite dalla giovane. La decisione riguarda anche le responsabilità delle figure genitoriali coinvolte nel caso.

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Reggio Emilia (www.ilrestodelcarlino.it) – Una vicenda, quella verificatasi sempre nella bassa reggiana, che riporta alla memoria i fantasmi di Novellara e la tragica sorte di Saman Abbas, ma che questa volta racconta un epilogo fortunatamente opposto. Grazie al ritrovato coraggio di una ventiduenne pakistana di ribellarsi ai propri genitori e alla tempestiva attivazione del “Codice Rosso” da parte della Procura di Reggio Emilia, si è potuta scrivere una diversa parola fine: non un dramma irreparabile, ma una sentenza di condanna. I genitori della ragazza sono stati infatti condannati in primo grado a due anni e 15 giorni di reclusione per anni di maltrattamenti e tentata induzione al matrimonio forzato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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